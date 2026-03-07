Скидки
М. Ткачук вышел на третье место по хет-трикам в истории «Флориды», рекорд — у Павла Буре

Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» оформил хет-трик.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Ткачук записал на свой счёт четвёртый хет-трик за время выступления за «Флориду» и по данному показателю вышел на третье место в истории клуба, сравнявшись с Александром Барковым и Олли Йокиненом. Второе место занимает Рэй Шеппард (5). Рекорд клуба — у Павла Буре (10).

В ночь с 6 на 7 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Вераге) – 11:06     1:1 Дебринкэт – 30:56 (pp)     1:2 Ткачук (Райнхарт, Маршан) – 40:35 (pp)     1:3 Ткачук – 58:08    
«Он наша опора, благодаря ему у «Флориды» два Кубка Стэнли». М. Ткачук — о Бобровском
