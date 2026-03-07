М. Ткачук вышел на третье место по хет-трикам в истории «Флориды», рекорд — у Павла Буре

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» оформил хет-трик.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Ткачук записал на свой счёт четвёртый хет-трик за время выступления за «Флориду» и по данному показателю вышел на третье место в истории клуба, сравнявшись с Александром Барковым и Олли Йокиненом. Второе место занимает Рэй Шеппард (5). Рекорд клуба — у Павла Буре (10).

В ночь с 6 на 7 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.