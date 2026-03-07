М. Ткачук вышел на третье место по хет-трикам в истории «Флориды», рекорд — у Павла Буре
Поделиться
Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» оформил хет-трик.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Ткачук записал на свой счёт четвёртый хет-трик за время выступления за «Флориду» и по данному показателю вышел на третье место в истории клуба, сравнявшись с Александром Барковым и Олли Йокиненом. Второе место занимает Рэй Шеппард (5). Рекорд клуба — у Павла Буре (10).
В ночь с 6 на 7 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Вераге) – 11:06 1:1 Дебринкэт – 30:56 (pp) 1:2 Ткачук (Райнхарт, Маршан) – 40:35 (pp) 1:3 Ткачук – 58:08
Материалы по теме
Комментарии
- 7 марта 2026
-
11:11
-
10:50
-
10:33
-
10:15
-
09:57
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:41
-
08:30
-
08:08
-
07:32
-
06:58
-
06:38
-
05:44
-
00:02
- 6 марта 2026
-
23:58
-
23:52
-
23:52
-
23:46
-
23:39
-
23:36
-
23:27
-
23:22
-
23:13
-
23:12
-
23:04
-
22:57
-
22:56
-
22:45
-
22:38