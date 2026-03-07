«Вашингтон» в результате обменов получил защитника из «Сан-Хосе» и форварда из «Ванкувера»

«Вашингтон Кэпиталз» в результате обмена с «Сан-Хосе Шаркс» получил 26-летнего шведского защитника Тимоти Лильегрена. «Акулы», в свою очередь, получили право выбора в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2026. В текущем сезоне Лильегрен провёл 43 матча. На счету защитника 11 (1+10) очков при показателе полезности «-8».

Также, столичный клуб получил 31-летнего чешского нападающего Давида Кемпфа из «Ванкувер Кэнакс». «Косатки» получили право выбора в шестом раунде драфта НХЛ — 2026. Кемпф провёл 38 матчей в нынешнем сезоне и набрал 6 (2+4) очков.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Кэпиталз» провели 63 встречи, в которых набрали 69 очков, команда расположилась на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.