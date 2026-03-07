Главный тренер «Вашингтона» высказался о будущем Овечкина после ухода Карлсона из клуба

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил уход защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс» и высказался о будущем Александра Овечкина на этом фоне.

«Это столпы той чемпионской команды 2018 года. Поэтому, когда кто-то из них перестаёт играть за клуб, это печальное время. Ови и Вилли (Уилсон) — два игрока, оставшиеся от команды 2018 года. Я надеюсь, они останутся с нами надолго. Но мы не знаем. Ови ещё не принял решения», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

40-летний Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Вашингтоном» сезон в Национальной хоккейной лиге. Александр является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 921 гол.