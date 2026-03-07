А. Коваленко — о Е. Кузнецове: Козлов увидел мастера, Разин не совсем нашёл подход

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался об игре нападающего Евгения Кузнецова в «Металлурге» и «Салавате Юлаеве».

— На этой неделе в плей-офф вышел «Салават Юлаев» во главе с Евгением Кузнецовым. Как объяснить, что этот ветеран в «Металлурге» остался в тени, а в Уфе стал лидером?

— Знаете, когда идут такие вопросы, сразу вспоминаю свои сезоны в «Авангарде» и «Северстали». В Омск меня звали к Сергею Кривокрасову и Андрею Разину в одно из ведущих звеньев команды. Как только прилетел – и Кривокрасова, и Разина отправили в другие команды, а меня поставили в четвёртое, силовое звено к Андрею Назарову. Это я к тому, что в карьере любого игрока – от новичка до ветерана – огромную роль играет тренер.

Виктор Козлов увидел мастера – и доверился ему. Андрей Разин, наоборот, не совсем нашёл подход.

— Это минус для тренера?

— Никакой критики в адрес Андрюхи! Разин – матёрый тренер, который умеет доказывать победами. Просто в данном случае что-то не срослось, в конце концов все мы люди со своими симпатиями, а не роботы.

Надо дождаться плей-офф – и посмотреть, что там будет. У того же «Металлурга», у ЦСКА в общем-то молодые команды, но с победным опытом. И те, кто сейчас критикует эти команды, могут пересмотреть свои итоговые оценки, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.