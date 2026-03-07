«Вашингтон» вызвал нападающего Ивана Мирошниченко из АХЛ

«Вашингтон» вызвал нападающего Ивана Мирошниченко из фарм-клуба, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

В текущем сезоне россиянин провёл за «Херши» 38 матчей в АХЛ и набрал 31 (22+9) очко. Также хоккеист принял участие в четырёх играх «столичных» в регулярном чемпионате НХЛ без набранных очков. В октябре «Вашингтон» продлил с ним контракт на два года с годовой зарплатой в $ 925 тыс.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Кэпиталз» провели 63 встречи, в которых набрали 69 очков, команда расположилась на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре команда встретится с «Бостон Брюинз» сегодня, 7 марта.