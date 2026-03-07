Скидки
Нападающий «Адмирала» назвал лучшего российского хоккеиста НХЛ на данный момент

Нападающий «Адмирала» Кайл Олсон заявил, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является лучшим российским хоккеистом НХЛ на данный момент.

«Если выбирать из всех, то я скажу, что Кучеров — лучший. Он один из лучших в НХЛ, но среди россиян он точно номер один. Он делает что-то невероятное на льду: броски, передачи.

Сможет ли он в этом сезоне снова стать лучшим бомбардиром регулярки? Думаю, Макдэвид заберёт «Арт Росс Трофи». Не потому, что он канадец, а просто Кучеров — лучший русский игрок на Земле, а Макдэвид — вообще лучший хоккеист в мире», — цитирует Олсона Legalbet.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 56 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 32 гола и 64 результативные передачи.

