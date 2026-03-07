Скидки
Амур – Салават Юлаев, результат матча 7 марта 2026 года, счёт 6:3, КХЛ 2025/2026

«Амур» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Салаватом Юлаевым», забросив шесть шайб
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

07 марта 2026, суббота. 09:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Пименов) – 05:24 (5x5)     0:2 Родевальд – 21:12 (5x5)     1:2 Ли (Гальченюк, Мищенко) – 22:08 (5x4)     2:2 Кузьмин (Шварёв, Воронков) – 23:08 (5x5)     3:2 Шварёв (Дыбленко, Рыков) – 34:02 (5x5)     4:2 Лихачёв (Ли, Дыбленко) – 34:18 (5x4)     4:3 Василевский – 56:23 (5x5)     5:3 Гальченюк (Лихачёв, Ли) – 57:35 (5x5)     6:3 Петьков (Ураков) – 59:50 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

У «Амура» голы на счету Олега Ли, Григория Кузьмина, Артёма Шварёва, Ярослава Лихачёва, Алекса Гальченюка, Кирилла Петькова. В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Максим Кузнецов, Джек Родевальд, Алексей Василевский.

Таким образом, очная серия клубов в сезоне закончилась вничью — 2-2.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 10 марта сыграет дома с «Барысом». «Салават Юлаев» на своём льду примет «Металлург» 11 марта.

