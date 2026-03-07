«Амур» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Салаватом Юлаевым», забросив шесть шайб

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

У «Амура» голы на счету Олега Ли, Григория Кузьмина, Артёма Шварёва, Ярослава Лихачёва, Алекса Гальченюка, Кирилла Петькова. В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Максим Кузнецов, Джек Родевальд, Алексей Василевский.

Таким образом, очная серия клубов в сезоне закончилась вничью — 2-2.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 10 марта сыграет дома с «Барысом». «Салават Юлаев» на своём льду примет «Металлург» 11 марта.