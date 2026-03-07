Скидки
Адмирал – Нефтехимик, результат матча 7 марта 2026 года, счёт 3:4, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» прервал серию поражений из четырёх матчей, одолев в гостях «Адмирал»
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 09:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Соколов (Дергачёв, Шафигуллин) – 05:49 (5x4)     1:1 Чезганов (Шэн, Шулак) – 08:17 (5x4)     1:2 Надворный – 13:50 (5x5)     1:3 Федотов (Точилкин, Селезнёв) – 39:55 (5x5)     1:4 Соколов (Сериков) – 50:17 (5x4)     2:4 Ефремов (Тертышный, Шэн) – 50:35 (5x5)     3:4 Шулак (Старков, Шепелев) – 55:46 (4x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На шестой минуте первого периода Севастьян Соколов открыл счёт в игре. На девятой минуте периода Егор Чезганов восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте Матвей Надворный вновь вывел гостей вперёд. За пять секунд до окончания второго периода Максим Федотов сделал счёт 3:1. В середине третьего периода команды обменялись голами – у гостей забил Севастьян Соколов, у хозяев — Никита Ефремов. В конце периода Либор Шулак забросил третью шайбу хозяев в матче.

«Нефтехимик» после победы прервал серию поражений из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» 12 марта сыграет дома с «Барысом». «Нефтехимик» на своём льду примет «Трактор» 10 марта.

Таблица КХЛ
