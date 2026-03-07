«Нефтехимик» прервал серию поражений из четырёх матчей, одолев в гостях «Адмирал»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На шестой минуте первого периода Севастьян Соколов открыл счёт в игре. На девятой минуте периода Егор Чезганов восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте Матвей Надворный вновь вывел гостей вперёд. За пять секунд до окончания второго периода Максим Федотов сделал счёт 3:1. В середине третьего периода команды обменялись голами – у гостей забил Севастьян Соколов, у хозяев — Никита Ефремов. В конце периода Либор Шулак забросил третью шайбу хозяев в матче.

«Нефтехимик» после победы прервал серию поражений из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» 12 марта сыграет дома с «Барысом». «Нефтехимик» на своём льду примет «Трактор» 10 марта.