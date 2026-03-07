Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду

«Автомобилист» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду
Комментарии

«Автомобилист» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду после поражения «Салавата Юлаева» от «Амура», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Команда из Екатеринбурга после 63 проведённых матчей набрала 80 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилисту» в текущей регулярке осталось провести пять матчей — два дома и три на выезде.

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 09:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Пименов) – 05:24 (5x5)     0:2 Родевальд – 21:12 (5x5)     1:2 Ли (Гальченюк, Мищенко) – 22:08 (5x4)     2:2 Кузьмин (Шварёв, Воронков) – 23:08 (5x5)     3:2 Шварёв (Дыбленко, Рыков) – 34:02 (5x5)     4:2 Лихачёв (Ли, Дыбленко) – 34:18 (5x4)     4:3 Василевский – 56:23 (5x5)     5:3 Гальченюк (Лихачёв, Ли) – 57:35 (5x5)     6:3 Петьков (Ураков) – 59:50 (en)    
Материалы по теме
«Амур» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Салаватом Юлаевым», забросив шесть шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android