«Автомобилист» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду

«Автомобилист» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду после поражения «Салавата Юлаева» от «Амура», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Команда из Екатеринбурга после 63 проведённых матчей набрала 80 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилисту» в текущей регулярке осталось провести пять матчей — два дома и три на выезде.

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.