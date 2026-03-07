Генменеджер «Вашингтона»: я ожидал, что Карлсон будет злиться, но он всё понял

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался об обмене защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс».

«Мы общались с его агентом и пару недель назад решили сделать паузу. Я предупредил, что получаю звонки от команд и что буду готов рассмотреть хорошее предложение. Мы уважаем Джона и подошли к этому процессу максимально аккуратно.

Каково было сообщать обо всём Джону? Это было нелегко. Он был расстроен, я тоже. Для нас обоих это печальный момент, но он повёл себя как серьёзный профессионал. Я ожидал, что он будет злиться. Но он не злился, он всё понял», — цитирует Патрика пресс-служба «Вашингтона».