Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Вашингтона»: я ожидал, что Карлсон будет злиться, но он всё понял

Генменеджер «Вашингтона»: я ожидал, что Карлсон будет злиться, но он всё понял
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался об обмене защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс».

«Мы общались с его агентом и пару недель назад решили сделать паузу. Я предупредил, что получаю звонки от команд и что буду готов рассмотреть хорошее предложение. Мы уважаем Джона и подошли к этому процессу максимально аккуратно.

Каково было сообщать обо всём Джону? Это было нелегко. Он был расстроен, я тоже. Для нас обоих это печальный момент, но он повёл себя как серьёзный профессионал. Я ожидал, что он будет злиться. Но он не злился, он всё понял», — цитирует Патрика пресс-служба «Вашингтона».

Материалы по теме
В «Вашингтоне» высказались об уходе защитника Джона Карлсона из клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android