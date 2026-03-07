Тренер «Амура»: думаю, болельщикам игра понравилась, но тренерам это не добавляет радости
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал домашний победный матч с «Салаватом Юлаевым» (6:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 09:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Пименов) – 05:24 (5x5) 0:2 Родевальд – 21:12 (5x5) 1:2 Ли (Гальченюк, Мищенко) – 22:08 (5x4) 2:2 Кузьмин (Шварёв, Воронков) – 23:08 (5x5) 3:2 Шварёв (Дыбленко, Рыков) – 34:02 (5x5) 4:2 Лихачёв (Ли, Дыбленко) – 34:18 (5x4) 4:3 Василевский – 56:23 (5x5) 5:3 Гальченюк (Лихачёв, Ли) – 57:35 (5x5) 6:3 Петьков (Ураков) – 59:50 (en)
«Думаю, болельщикам игра понравилась. Голов много, туда-сюда бегали. Но тренерам это не добавляет радости. Здорово во втором периоде действовали, понравилось, как команда себя проявила после пропущенного гола. Порадовало большинство. В третьем начинали играть по счёту, но пропустили ненужный гол после большинства и устроили качели. Здорово, что выиграли, рады победе, идём дальше», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 10 марта сыграет дома с «Барысом». «Салават Юлаев» на своём льду примет «Металлург» 11 марта.
