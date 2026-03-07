Тренер «Амура»: думаю, болельщикам игра понравилась, но тренерам это не добавляет радости

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал домашний победный матч с «Салаватом Юлаевым» (6:3).

«Думаю, болельщикам игра понравилась. Голов много, туда-сюда бегали. Но тренерам это не добавляет радости. Здорово во втором периоде действовали, понравилось, как команда себя проявила после пропущенного гола. Порадовало большинство. В третьем начинали играть по счёту, но пропустили ненужный гол после большинства и устроили качели. Здорово, что выиграли, рады победе, идём дальше», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 10 марта сыграет дома с «Барысом». «Салават Юлаев» на своём льду примет «Металлург» 11 марта.