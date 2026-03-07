Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов прокомментировал поражение от «Амура»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Амура» (3:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 09:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Пименов) – 05:24 (5x5) 0:2 Родевальд – 21:12 (5x5) 1:2 Ли (Гальченюк, Мищенко) – 22:08 (5x4) 2:2 Кузьмин (Шварёв, Воронков) – 23:08 (5x5) 3:2 Шварёв (Дыбленко, Рыков) – 34:02 (5x5) 4:2 Лихачёв (Ли, Дыбленко) – 34:18 (5x4) 4:3 Василевский – 56:23 (5x5) 5:3 Гальченюк (Лихачёв, Ли) – 57:35 (5x5) 6:3 Петьков (Ураков) – 59:50 (en)
«Очень много удалений сегодня заработали. Играя в меньшинстве, тяжело забить гол. Хотя сегодня нам это удалось, ребята молодцы, но дисциплина должна быть лучше. Почему пропустили четыре шайбы во втором периоде, повлияла ли на это усталость от поездки? Это сказывается. Всегда непросто играть на Дальнем Востоке, это забирает силы и эмоции. Но в основном это дисциплина сегодня, большая нагрузка на тех, кто выходит в меньшинстве, на вратаря», — цитирует Козлова сайт КХЛ.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 10 марта сыграет дома с «Барысом». «Салават Юлаев» на своём льду примет «Металлург» 11 марта.
