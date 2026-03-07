Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов прокомментировал поражение от «Амура»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов прокомментировал поражение от «Амура»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Амура» (3:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 09:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Пименов) – 05:24 (5x5)     0:2 Родевальд – 21:12 (5x5)     1:2 Ли (Гальченюк, Мищенко) – 22:08 (5x4)     2:2 Кузьмин (Шварёв, Воронков) – 23:08 (5x5)     3:2 Шварёв (Дыбленко, Рыков) – 34:02 (5x5)     4:2 Лихачёв (Ли, Дыбленко) – 34:18 (5x4)     4:3 Василевский – 56:23 (5x5)     5:3 Гальченюк (Лихачёв, Ли) – 57:35 (5x5)     6:3 Петьков (Ураков) – 59:50 (en)    

«Очень много удалений сегодня заработали. Играя в меньшинстве, тяжело забить гол. Хотя сегодня нам это удалось, ребята молодцы, но дисциплина должна быть лучше. Почему пропустили четыре шайбы во втором периоде, повлияла ли на это усталость от поездки? Это сказывается. Всегда непросто играть на Дальнем Востоке, это забирает силы и эмоции. Но в основном это дисциплина сегодня, большая нагрузка на тех, кто выходит в меньшинстве, на вратаря», — цитирует Козлова сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 10 марта сыграет дома с «Барысом». «Салават Юлаев» на своём льду примет «Металлург» 11 марта.

Материалы по теме
Видео
«Амур» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Салаватом Юлаевым», забросив шесть шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android