«Бостон» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 20:30 мск

Вечером, 7 марта, продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Бостоне (США) состоится встреча между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Ти-Ди Гарден» начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 марта 2026, суббота. 20:30 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. Ранее сильнее оказался «Бостон» со счётом 3:1. «Брюинз» провели 61 встречу, в которых набрали 73 очка и расположились на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 69 очками после 63 матчей находится на 11-й строчке Восточной конференции.