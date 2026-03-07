Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил победный матч с «Адмиралом»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о победе над «Адмиралом» (4:3) во Владивостоке.

– Трудный первый период, очень ранняя игра для нас, мы даже так рано не тренируемся. Тяжело входили. Преимущество, конечно, было у противника, но удачно мы сами забили, и в обороне сыграли неплохо. Начиная со второго периода, задвигались, покатились, стали шайбу держать, стали создавать моменты, больше играть в зоне атаки, и такая нормальная уже пошла игра, похожая на нашу команду. Нельзя пропускать сразу в следующей смене после забитой шайбы, вот это первое. Надо играть ответственно. В общем, пропустили, немного нерв игры подняли. Ну и в большом большинстве не то чтобы безответственно, но немного расслабленно сыграли, подумали, что это уже такое хорошее преимущество для нас, и для себя концовку устроили нервную. Молодцы, выстояли. С победой всех ребят, молодцы, сыграли хорошо.

– Закончилась дальневосточная серия. Какие итоги можете подвести?

– Вы знаете, для меня это первый такой опыт. Был опыт с молодёжной сборной U18, но это было давно уже. Живём по московскому времени, у нас день, а здесь, получается, ночь – все уже спят, и какое-то немного потерянное состояние. Трудно на самом деле, но хорошо, что закончили его победой всё-таки. Это для нас хороший такой посыл, поэтому дай бог, чтоб хорошо сегодня долетели. Вернёмся, немного передохнём и проведём оставшуюся часть чемпионата, — цитирует Гришина сайт «Адмирала».