Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил победный матч с «Адмиралом»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил победный матч с «Адмиралом»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о победе над «Адмиралом» (4:3) во Владивостоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 09:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Соколов (Дергачёв, Шафигуллин) – 05:49 (5x4)     1:1 Чезганов (Шэн, Шулак) – 08:17 (5x4)     1:2 Надворный – 13:50 (5x5)     1:3 Федотов (Точилкин, Селезнёв) – 39:55 (5x5)     1:4 Соколов (Сериков) – 50:17 (5x4)     2:4 Ефремов (Тертышный, Шэн) – 50:35 (5x5)     3:4 Шулак (Старков, Шепелев) – 55:46 (4x4)    

– Трудный первый период, очень ранняя игра для нас, мы даже так рано не тренируемся. Тяжело входили. Преимущество, конечно, было у противника, но удачно мы сами забили, и в обороне сыграли неплохо. Начиная со второго периода, задвигались, покатились, стали шайбу держать, стали создавать моменты, больше играть в зоне атаки, и такая нормальная уже пошла игра, похожая на нашу команду. Нельзя пропускать сразу в следующей смене после забитой шайбы, вот это первое. Надо играть ответственно. В общем, пропустили, немного нерв игры подняли. Ну и в большом большинстве не то чтобы безответственно, но немного расслабленно сыграли, подумали, что это уже такое хорошее преимущество для нас, и для себя концовку устроили нервную. Молодцы, выстояли. С победой всех ребят, молодцы, сыграли хорошо.

– Закончилась дальневосточная серия. Какие итоги можете подвести?
– Вы знаете, для меня это первый такой опыт. Был опыт с молодёжной сборной U18, но это было давно уже. Живём по московскому времени, у нас день, а здесь, получается, ночь – все уже спят, и какое-то немного потерянное состояние. Трудно на самом деле, но хорошо, что закончили его победой всё-таки. Это для нас хороший такой посыл, поэтому дай бог, чтоб хорошо сегодня долетели. Вернёмся, немного передохнём и проведём оставшуюся часть чемпионата, — цитирует Гришина сайт «Адмирала».

Материалы по теме
Видео
«Нефтехимик» прервал серию поражений из четырёх матчей, одолев в гостях «Адмирал»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android