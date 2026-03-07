«Не соперник нас обыграл, мы сами себе проиграли». Браташ — о встрече с «Нефтехимиком»
Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал домашнее поражение от «Нефтехимика» (3:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 09:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Соколов (Дергачёв, Шафигуллин) – 05:49 (5x4) 1:1 Чезганов (Шэн, Шулак) – 08:17 (5x4) 1:2 Надворный – 13:50 (5x5) 1:3 Федотов (Точилкин, Селезнёв) – 39:55 (5x5) 1:4 Соколов (Сериков) – 50:17 (5x4) 2:4 Ефремов (Тертышный, Шэн) – 50:35 (5x5) 3:4 Шулак (Старков, Шепелев) – 55:46 (4x4)
– Обидно, конечно, проигрывать, когда вроде команда играет и игру показывает. Я скажу, что скорее не соперник нас обыграл, а мы сами себе проиграли, потому что отдельные действия, которые очень вредны для команды, привели к пропущенным шайбам. Тем не менее мы до конца пытались спасти эту игру. К сожалению, не хватило. Практически три из четырёх шайб мы сами себе забили.
– Показалось, что достаточно поздно сменили вратаря, нет? Можно было раньше попробовать.
– Мне так не показалось, — приводит слова Браташа сайт «Адмирала».
Материалы по теме
Комментарии
