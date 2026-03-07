«Не соперник нас обыграл, мы сами себе проиграли». Браташ — о встрече с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал домашнее поражение от «Нефтехимика» (3:4).

– Обидно, конечно, проигрывать, когда вроде команда играет и игру показывает. Я скажу, что скорее не соперник нас обыграл, а мы сами себе проиграли, потому что отдельные действия, которые очень вредны для команды, привели к пропущенным шайбам. Тем не менее мы до конца пытались спасти эту игру. К сожалению, не хватило. Практически три из четырёх шайб мы сами себе забили.

– Показалось, что достаточно поздно сменили вратаря, нет? Можно было раньше попробовать.

– Мне так не показалось, — приводит слова Браташа сайт «Адмирала».