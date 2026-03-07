«Позвони доктору, кажется, я умираю». Б. Ткачук о сонном параличе перед финалом Олимпиады

Нападающий сборной США Брэди Ткачук рассказал о приступе сонного паралича перед финальной игрой Олимпийских игр с Канадой (2:1 ОТ).

«Помню, я был в постели, свет был включён. И вдруг почувствовал, как моё тело отключилось. Я подумал: «Окей», но я был в сознании.

Когда Мэттью [Ткачук] вошёл и спросил, когда мы будем просыпаться, я попытался ответить, но не мог пошевелиться или заговорить. Я пытался повернуть голову, ничего не получалось.

Я сказал: «Позвони доктору, кажется, я умираю». Я чувствовал, как Мэттью начинает паниковать, в то время как сам я не мог пошевелиться. А Мэттью спросил: «Ты серьёзно хочешь, чтобы я ему позвонил?»

В конце концов я перестал бороться с этим чувством. Я наконец-то смирился с этим. Я подумал: «Больше не могу с этим бороться». Наконец-то собрал все свои силы и сказал себе: «Если пришло время, значит, пришло время». И потом отключился. В итоге я отлично выспался (смеётся). Не могу представить, чтобы Мэттью так же хорошо поспал (улыбается)», — заявил Брэди Ткачук в подкасте Pardon My Take.