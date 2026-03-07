Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Коваленко: ЦСКА будет только набирать ход, вопрос времени

Андрей Коваленко: ЦСКА будет только набирать ход, вопрос времени
Комментарии

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о развитии игры ЦСКА в текущем сезоне КХЛ.

— Ваш старший сын Николай – второй бомбардир ЦСКА в чемпионате, впереди только Прохор Полтапов. К ним меньше всего вопросов?
— ЦСКА строится именно как команда, у которой есть строгая система игры и строгий тренерский штаб. В таких условиях нет смысла отдельно обсуждать каких-то отдельных игроков. Вообще сегодня ЦСКА молодая команда и у неё молодые лидеры. Со временем она будет только набирать ход, так что тут вопрос именно времени, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 63 матча, в которых набрал 76 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
А. Коваленко — о Е. Кузнецове: Козлов увидел мастера, Разин не совсем нашёл подход
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android