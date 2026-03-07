Андрей Коваленко: ЦСКА будет только набирать ход, вопрос времени

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о развитии игры ЦСКА в текущем сезоне КХЛ.

— Ваш старший сын Николай – второй бомбардир ЦСКА в чемпионате, впереди только Прохор Полтапов. К ним меньше всего вопросов?

— ЦСКА строится именно как команда, у которой есть строгая система игры и строгий тренерский штаб. В таких условиях нет смысла отдельно обсуждать каких-то отдельных игроков. Вообще сегодня ЦСКА молодая команда и у неё молодые лидеры. Со временем она будет только набирать ход, так что тут вопрос именно времени, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 63 матча, в которых набрал 76 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.