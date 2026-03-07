Форвард «Лос-Анжелеса» Кузьменко после операции не вернётся до конца регулярного сезона

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко не успеет восстановиться после операции на колене до завершения регулярного сезона-2025/2026. Об этом сообщает журналист Джон Хоувен на своей странице в социальной сети Х.

В текущем сезоне 30-летний Кузьменко провёл за «Лос-Анджелес» 52 матча и набрал 25 (13+12) очков. Всего на счету Андрея 271 игра в регулярных чемпионатах НХЛ и 182 (85+97) очков.

«Лос-Анджелес Кингз» после 61 матча занимают 10-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка. В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Кингз» примут «Монреаль Канадиенс», игра состоится в ночь на 8 марта и начнётся в 3:00 мск.