«Понятия не имею, что чувствует Овечкин». Генменеджер «Вашингтона» — об уходе Карлсона

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик заявил, что проведёт беседу с капитаном команды Александром Овечкиным после ухода из клуба защитника Джона Карлсона.

«Мы с Алексом поговорим о том, что произошло, и он сможет выговориться, если захочет. Я понятия не имею, что он чувствует. Самое замечательное в Алексе то, что он сосредоточен исключительно на своей команде, на своих товарищах, на играх и на стремлении к победе, и это всё, чем он занимается», — приводит слова Патрика сайт НХЛ.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.