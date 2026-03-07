Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Понятия не имею, что чувствует Овечкин». Генменеджер «Вашингтона» — об уходе Карлсона

«Понятия не имею, что чувствует Овечкин». Генменеджер «Вашингтона» — об уходе Карлсона
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик заявил, что проведёт беседу с капитаном команды Александром Овечкиным после ухода из клуба защитника Джона Карлсона.

«Мы с Алексом поговорим о том, что произошло, и он сможет выговориться, если захочет. Я понятия не имею, что он чувствует. Самое замечательное в Алексе то, что он сосредоточен исключительно на своей команде, на своих товарищах, на играх и на стремлении к победе, и это всё, чем он занимается», — приводит слова Патрика сайт НХЛ.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Материалы по теме
Главный тренер «Вашингтона» высказался о будущем Овечкина после ухода Карлсона из клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android