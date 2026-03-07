Валерий Ничушкин поучаствовал в общем рекорде регулярных сезонов НХЛ
Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забил гол и победный буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».
Шайба Ничушкина в основное время была заброшена за 15 секунд до окончания третьего периода. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, гол Валерия стал в текущем сезоне 119-м, который сравнял счёт в матчах в последние пять минут третьего периода. Этот показатель является рекордным к 988-й игре регулярок в истории НХЛ.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Маккиннон, Нечас) – 03:33 (pp) 1:1 Хейсканен (Робертсон, Джонстон) – 07:11 (pp) 2:1 Джонстон (Хейсканен, Робертсон) – 10:39 3:1 Грицковян (Бурк) – 16:07 3:2 Маккиннон (Макар) – 19:58 (pp) 4:2 Бенн (Грицковян, Бурк) – 21:52 4:3 Нечас (Маккиннон, Ландеског) – 28:06 4:4 Ничушкин (Нечас, Нельсон) – 59:45 4:5 Ничушкин – 65:00
