Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валерий Ничушкин поучаствовал в общем рекорде регулярных сезонов НХЛ

Валерий Ничушкин поучаствовал в общем рекорде регулярных сезонов НХЛ
Комментарии

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забил гол и победный буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».

Шайба Ничушкина в основное время была заброшена за 15 секунд до окончания третьего периода. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, гол Валерия стал в текущем сезоне 119-м, который сравнял счёт в матчах в последние пять минут третьего периода. Этот показатель является рекордным к 988-й игре регулярок в истории НХЛ.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Маккиннон, Нечас) – 03:33 (pp)     1:1 Хейсканен (Робертсон, Джонстон) – 07:11 (pp)     2:1 Джонстон (Хейсканен, Робертсон) – 10:39     3:1 Грицковян (Бурк) – 16:07     3:2 Маккиннон (Макар) – 19:58 (pp)     4:2 Бенн (Грицковян, Бурк) – 21:52     4:3 Нечас (Маккиннон, Ландеског) – 28:06     4:4 Ничушкин (Нечас, Нельсон) – 59:45     4:5 Ничушкин – 65:00    
Материалы по теме
Видео
Три очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть по буллитам «Даллас», у Ничушкина гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android