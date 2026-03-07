Валерий Ничушкин поучаствовал в общем рекорде регулярных сезонов НХЛ

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забил гол и победный буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».

Шайба Ничушкина в основное время была заброшена за 15 секунд до окончания третьего периода. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, гол Валерия стал в текущем сезоне 119-м, который сравнял счёт в матчах в последние пять минут третьего периода. Этот показатель является рекордным к 988-й игре регулярок в истории НХЛ.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.