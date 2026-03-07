Скидки
Гусев: не сказал бы, что «Динамо» вышло на оптимальный режим, есть над чем работать

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев оценил игру бело-голубых в последних встречах регулярного чемпионата.

— У «Динамо» после февральского перерыва явно улучшилась игра в атаке — чуть ли не в каждом матче в ворота соперников влетает по четыре шайбы. Команда вышла на оптимальный режим?
— Не сказал бы. Нам ещё есть над чем надо работать, а плей-офф уже совсем близко. К первому раунду надо обязательно добавлять.

— В чём конкретно?
— Выделил бы в первую очередь игру с шайбой, — приводит слова Гусева пресс-служба московского «Динамо».

«Динамо» с 72 очками располагается на седьмом месте в таблице Запада.

