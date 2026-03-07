Скидки
Форвард «Авангарда» Пономарёв извинился за поражение от «Сочи»

Форвард «Авангарда» Пономарёв извинился за поражение от «Сочи»
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв извинился за гостевое поражение от «Сочи» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Волков – 25:00 (5x5)     2:0 Гуськов (Эллис) – 41:02 (5x5)     3:0 Кагарлицкий (Эллис, Гуськов) – 51:43 (5x5)     3:1 Пономарёв – 59:25 (5x5)    

«Хочется извиниться перед болельщиками после такой игры. Был непростой для нас выезд, две первые игры достаточно сильно в физическом и эмоционально плане нас подызмотали.

К сожалению, не смогли с первых секунд нажать педаль в полный газ и это немного подкосило. Точно могу сказать, что команда билась до самого конца, и, даже когда казалось, что уже ничего не изменить, внутри коллектива была вера в себя и в партнёра. Спасибо за вашу поддержку», — написал Пономарёв в своём телеграм-канале.

В следующем матче «Авангард» на своём льду примет «Сибирь» 9 марта.

«Неуважительно отнеслись к сопернику». Буше — о сенсационном поражении «Авангарда» в Сочи
