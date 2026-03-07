Генменеджер «Питтсбурга» ответил на вопрос о будущем Малкина в клубе

Генеральный менеджер и президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас высказался о будущем российского нападающего Евгения Малкина в клубе. Срок действующего соглашения 39-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Думаю, в начале сезона, когда мы разговаривали с Джей Пи Бэрри, агентом Джино, было ясно, учитывая возраст Джино, что мы должны решить этот вопрос наилучшим образом. Он икона франшизы, заслуживает самого уважительного отношения, и мы всегда будем стремиться к правильному решению.

И тогда было принято решение: есть перерыв в середине сезона, или после середины сезона, в феврале. Давайте посмотрим, как Джино будет себя чувствовать к тому моменту, посмотрим, как он будет играть.

Когда игрокам уже более 35 лет, вопрос не только в том, смогут ли они вернуться. А также в том, хотят ли они вернуться. Если говорить о самом главном, как долго они ещё будут играть? Желание вернуться и продолжить играть не является само собой разумеющимся. Думаю, в лиге много таких игроков, в этом году есть Копитар, который объявил о завершении карьеры, Патрис Бержерон сделал это несколько лет назад. В лиге существует множество подобных ситуаций, думаю, для команды важно правильно с ними справиться.

Именно это было решено в начале сезона: мы посмотрим на ситуацию в середине чемпионата во время олимпийского перерыва, а затем будем отталкиваться от этого.

И с моей точки зрения, мы с Джей Пи продолжаем диалог. Джино, и это его право, стал более открыто высказываться после того, как определился со своими планами перед перерывом, а затем и после его окончания. У меня нет с этим проблем. Думаю, с нашей точки зрения, общение с Джей Пи и Джино было очень прозрачным как в плане того, как мы хотим действовать дальше, так и в плане того, каким будет этот путь.

И я не думаю, что это пойдёт на пользу Джино или «Питтсбургу», если мы будем всё это публично озвучивать, хотя это может быть интересно публике. За исключением того, что сезон, который Джино проводит, просто потрясающий для 39-летнего. Будем продолжать поддерживать связь с Джей Пи. А что касается остального, полагаю, это личное дело Джино. Он может говорить обо всём, о чём хочет», – приводит слова Дубаса сайт «Питтсбурга».

В нынешнем сезоне Малкин провёл 46 матчей, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 34 результативными передачами.