Генменеджер «Айлендерс» — о Варламове: мы не ожидаем его участия в этом сезоне

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Дарше высказался о ситуации с восстановлением российского вратаря команды Семёна Варламова после травмы. Голкипер не играет с 29 ноября 2024 года, он продолжает ежедневно кататься самостоятельно. Ожидается, что хоккеист не вернётся в этом сезоне.

«Одно дело — отражать броски и двигаться по льду, и совсем другое — играть в матчах. Он ещё не готов к тренировкам, поэтому мы не ожидаем его участия в этом сезоне», — приводит слова Дарше официальный сайт «Айлендерс».

Срок действующего соглашения Варламова с кэпхитом $ 2,75 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027. В нынешнем сезоне Семён провёл 10 матчей, в которых одержал три победы при надёжности 2,89 и 88,9% отражённых бросков.