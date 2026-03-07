Скидки
Шанхайские Драконы – Барыс, результат матча 7 марта 2026 года, счет 4:8, КХЛ 2025/2026

«Барыс» прервал серию из пяти поражений, победив «Шанхайских Драконов» в Китае
Сегодня, 7 марта, в Шанхае (Китай) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Восток», одержали гости со счётом 8:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 8
Барыс
Астана
1:0 Саттер – 00:57 (5x5)     1:1 Савицкий (Ляпунов) – 04:48 (5x5)     1:2 Уолш (Уиллман, Веккионе) – 05:44 (5x4)     2:2 Кленденинг (Фу, Саттер) – 08:07 (5x5)     2:3 Веккионе (Уолш, Морелли) – 08:59 (5x5)     2:4 Морелли (Бреус, Бекетаев) – 15:17 (5x5)     3:4 Рендулич (Попугаев, Кленденинг) – 19:44 (5x3)     3:5 Веккионе (Масси, Морелли) – 22:23 (5x5)     3:6 Симонов (Маккошен, Веккионе) – 25:58 (5x5)     4:6 Кузнецов (Каблуков, Райлли) – 27:37 (5x5)     4:7 Логвин (Асетов, Панюков) – 42:41 (5x5)     4:8 Веккионе (Томпсон, Морелли) – 56:56 (5x5)    

В составе китайского клуба отличились Райли Саттер, Адам Кленденинг, Борна Рендулич и Владимир Кузнецов. За «Барыс» заброшенными шайбами отметились Кирилл Савицкий, Райли Уолш, Майк Веккионе (трижды), Мэйсон Морелли, Семён Симонов и Всеволод Логвин.

Таким образом, астанчане прервали серию из пяти поражений.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 63 матча, в которых набрали 54 очка, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 49 очками после 63 встреч располагается на 10-й строчке Восточной конференции.

