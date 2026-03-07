«Барыс» прервал серию из пяти поражений, победив «Шанхайских Драконов» в Китае

Сегодня, 7 марта, в Шанхае (Китай) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Восток», одержали гости со счётом 8:4.

В составе китайского клуба отличились Райли Саттер, Адам Кленденинг, Борна Рендулич и Владимир Кузнецов. За «Барыс» заброшенными шайбами отметились Кирилл Савицкий, Райли Уолш, Майк Веккионе (трижды), Мэйсон Морелли, Семён Симонов и Всеволод Логвин.

Таким образом, астанчане прервали серию из пяти поражений.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 63 матча, в которых набрали 54 очка, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 49 очками после 63 встреч располагается на 10-й строчке Восточной конференции.