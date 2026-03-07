Президент КХЛ Морозов высказался о вынесенных матчах лиги в Китае

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов подвёл итоги вынесенных матчей КХЛ в Китае. Всего состоялось две встречи, в которых «Шанхайские Драконы» принимали «Сибирь» (1:2) и «Барыс» (4:8).
«Рады, что «Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне сыграли у себя дома в Шанхае в рамках вынесенных матчей. Это важный шаг по возвращению команды в Китай на постоянной основе, лига и клуб ведут совместную работу в этом направлении.
Эти игры позволили протестировать арену, работу всех служб, интерес китайской публики к хоккею. Он на хорошем уровне — это самое главное, спасибо китайским партнёрам за гостеприимство и радушный приём.
Суммарно матчи посетили 11 910 зрителей, что говорит о потенциале местного рынка — на второй матч были выкуплены все билеты, доступные в продаже, трансляции матчей были доступны на китайском ТВ. Для лиги и «Шанхайских Драконов» это однозначно положительный опыт. А Китаю, уверен, эти матчи помогут в популяризации и развитии хоккея в стране», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.
- 7 марта 2026
-
18:34
-
18:10
-
17:52
-
17:34
-
17:28
-
17:16
-
17:01
-
16:32
-
16:12
-
16:00
-
15:44
-
15:30
-
15:13
-
14:50
-
14:32
-
14:18
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:17
-
13:00
-
12:46
-
12:34
-
12:22
-
12:00
-
11:51
-
11:48
-
11:33
-
11:11
-
10:50
-
10:33
-
10:15
-
09:57
-
09:40
-
09:30