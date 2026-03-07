Президент КХЛ Морозов высказался о вынесенных матчах лиги в Китае

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов подвёл итоги вынесенных матчей КХЛ в Китае. Всего состоялось две встречи, в которых «Шанхайские Драконы» принимали «Сибирь» (1:2) и «Барыс» (4:8).

«Рады, что «Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне сыграли у себя дома в Шанхае в рамках вынесенных матчей. Это важный шаг по возвращению команды в Китай на постоянной основе, лига и клуб ведут совместную работу в этом направлении.

Эти игры позволили протестировать арену, работу всех служб, интерес китайской публики к хоккею. Он на хорошем уровне — это самое главное, спасибо китайским партнёрам за гостеприимство и радушный приём.

Суммарно матчи посетили 11 910 зрителей, что говорит о потенциале местного рынка — на второй матч были выкуплены все билеты, доступные в продаже, трансляции матчей были доступны на китайском ТВ. Для лиги и «Шанхайских Драконов» это однозначно положительный опыт. А Китаю, уверен, эти матчи помогут в популяризации и развитии хоккея в стране», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.