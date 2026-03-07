Скидки
Президент КХЛ Морозов высказался о вынесенных матчах лиги в Китае

Президент КХЛ Морозов высказался о вынесенных матчах лиги в Китае
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов подвёл итоги вынесенных матчей КХЛ в Китае. Всего состоялось две встречи, в которых «Шанхайские Драконы» принимали «Сибирь» (1:2) и «Барыс» (4:8).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Косолапов (Кошелев, Абрамов) – 29:36 (5x5)     1:1 Фу (Саттер, Попугаев) – 45:11 (5x5)     1:2 Лещенко (Пьянов, Зайцев) – 48:34 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 8
Барыс
Астана
1:0 Саттер – 00:57 (5x5)     1:1 Савицкий (Ляпунов) – 04:48 (5x5)     1:2 Уолш (Уиллман, Веккионе) – 05:44 (5x4)     2:2 Кленденинг (Фу, Саттер) – 08:07 (5x5)     2:3 Веккионе (Уолш, Морелли) – 08:59 (5x5)     2:4 Морелли (Бреус, Бекетаев) – 15:17 (5x5)     3:4 Рендулич (Попугаев, Кленденинг) – 19:44 (5x3)     3:5 Веккионе (Масси, Морелли) – 22:23 (5x5)     3:6 Симонов (Маккошен, Веккионе) – 25:58 (5x5)     4:6 Кузнецов (Каблуков, Райлли) – 27:37 (5x5)     4:7 Логвин (Асетов, Панюков) – 42:41 (5x5)     4:8 Веккионе (Томпсон, Морелли) – 56:56 (5x5)    

«Рады, что «Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне сыграли у себя дома в Шанхае в рамках вынесенных матчей. Это важный шаг по возвращению команды в Китай на постоянной основе, лига и клуб ведут совместную работу в этом направлении.

Эти игры позволили протестировать арену, работу всех служб, интерес китайской публики к хоккею. Он на хорошем уровне — это самое главное, спасибо китайским партнёрам за гостеприимство и радушный приём.

Суммарно матчи посетили 11 910 зрителей, что говорит о потенциале местного рынка — на второй матч были выкуплены все билеты, доступные в продаже, трансляции матчей были доступны на китайском ТВ. Для лиги и «Шанхайских Драконов» это однозначно положительный опыт. А Китаю, уверен, эти матчи помогут в популяризации и развитии хоккея в стране», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

