Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» продлило контракт с защитником Мелошем на три года

Минское «Динамо» продлило контракт с защитником Мелошем на три года
Комментарии

Канадский защитник Николя Мелош продлил контракт с минским «Динамо» до конца сезона-2028/2029. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Хоккеист проводит свой второй сезон в составе «Динамо». В нынешнем сезоне он сыграл 59 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбам и 12 результативными передачами. Мелош входит в топ-6 лиги по показателю полезности — «+27», а также в топ-5 бомбардиров среди защитников команды. Всего на счету 28-летнего канадца 183 встречи в КХЛ и 51 (14+37) очко.

На данный момент минское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 83 очками после 63 матчей.

Материалы по теме
Официально
Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз внесён в список травмированных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android