Минское «Динамо» продлило контракт с защитником Мелошем на три года

Канадский защитник Николя Мелош продлил контракт с минским «Динамо» до конца сезона-2028/2029. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Хоккеист проводит свой второй сезон в составе «Динамо». В нынешнем сезоне он сыграл 59 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбам и 12 результативными передачами. Мелош входит в топ-6 лиги по показателю полезности — «+27», а также в топ-5 бомбардиров среди защитников команды. Всего на счету 28-летнего канадца 183 встречи в КХЛ и 51 (14+37) очко.

На данный момент минское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 83 очками после 63 матчей.