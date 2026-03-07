Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Барыса» Кравец оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Барыса» Кравец оценил победу над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (8:4) в Китае.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 8
Барыс
Астана
1:0 Саттер – 00:57 (5x5)     1:1 Савицкий (Ляпунов) – 04:48 (5x5)     1:2 Уолш (Уиллман, Веккионе) – 05:44 (5x4)     2:2 Кленденинг (Фу, Саттер) – 08:07 (5x5)     2:3 Веккионе (Уолш, Морелли) – 08:59 (5x5)     2:4 Морелли (Бреус, Бекетаев) – 15:17 (5x5)     3:4 Рендулич (Попугаев, Кленденинг) – 19:44 (5x3)     3:5 Веккионе (Масси, Морелли) – 22:23 (5x5)     3:6 Симонов (Маккошен, Веккионе) – 25:58 (5x5)     4:6 Кузнецов (Каблуков, Райлли) – 27:37 (5x5)     4:7 Логвин (Асетов, Панюков) – 42:41 (5x5)     4:8 Веккионе (Томпсон, Морелли) – 56:56 (5x5)    

— С победы начинать поездку хорошо, впереди тяжёлый выезд. Поздравляю всех с победой, особенно тех, кто смог приехать на матч. В Санкт-Петербурге плохо сыграли и очень хотели реабилитироваться перед нашими болельщиками, сегодня смогли.

— Как вы восприняли поездку в Китай в целом?
— Мне интересно. Я целый год когда-то отработал в Китае, много людей, огромный город, для меня ничего необычного было. Там, где тренировал я, было намного холоднее. Мы сегодня выиграли, а значит, и не так и холодно. Я рад быть здесь и играть со своей командой, это пойдёт нам на пользу, а китайской команде так вообще.

— Чувствуется разница площадок в КХЛ и Китае?
— А знаете, тут концерт недавно был в Астане, как раз осталась после него площадка группы «Б», большая. Лёд перенесли на большую арену, мы были подготовлены и очень довольны. Никаких особенных реакций.

— Как вы считаете, местным понравилась драка?
— Ну, сегодня «Барыс» доказал, что были хозяевами в драке. Такие встречи, как с Калинюком, подбадривают обе команды и местных болельщиков, но сегодня уложил китайского хоккеиста именно мой игрок, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Материалы по теме
Видео
«Барыс» прервал серию из пяти поражений, победив «Шанхайских Драконов» в Китае
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android