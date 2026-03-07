Главный тренер «Барыса» Кравец оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (8:4) в Китае.

— С победы начинать поездку хорошо, впереди тяжёлый выезд. Поздравляю всех с победой, особенно тех, кто смог приехать на матч. В Санкт-Петербурге плохо сыграли и очень хотели реабилитироваться перед нашими болельщиками, сегодня смогли.

— Как вы восприняли поездку в Китай в целом?

— Мне интересно. Я целый год когда-то отработал в Китае, много людей, огромный город, для меня ничего необычного было. Там, где тренировал я, было намного холоднее. Мы сегодня выиграли, а значит, и не так и холодно. Я рад быть здесь и играть со своей командой, это пойдёт нам на пользу, а китайской команде так вообще.

— Чувствуется разница площадок в КХЛ и Китае?

— А знаете, тут концерт недавно был в Астане, как раз осталась после него площадка группы «Б», большая. Лёд перенесли на большую арену, мы были подготовлены и очень довольны. Никаких особенных реакций.

— Как вы считаете, местным понравилась драка?

— Ну, сегодня «Барыс» доказал, что были хозяевами в драке. Такие встречи, как с Калинюком, подбадривают обе команды и местных болельщиков, но сегодня уложил китайского хоккеиста именно мой игрок, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.