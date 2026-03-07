Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Митч Лав прокомментировал поражение «Шанхайских Драконов» от «Барыса»

Митч Лав прокомментировал поражение «Шанхайских Драконов» от «Барыса»
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о поражении от «Барыса» (4:8) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 8
Барыс
Астана
1:0 Саттер – 00:57 (5x5)     1:1 Савицкий (Ляпунов) – 04:48 (5x5)     1:2 Уолш (Уиллман, Веккионе) – 05:44 (5x4)     2:2 Кленденинг (Фу, Саттер) – 08:07 (5x5)     2:3 Веккионе (Уолш, Морелли) – 08:59 (5x5)     2:4 Морелли (Бреус, Бекетаев) – 15:17 (5x5)     3:4 Рендулич (Попугаев, Кленденинг) – 19:44 (5x3)     3:5 Веккионе (Масси, Морелли) – 22:23 (5x5)     3:6 Симонов (Маккошен, Веккионе) – 25:58 (5x5)     4:6 Кузнецов (Каблуков, Райлли) – 27:37 (5x5)     4:7 Логвин (Асетов, Панюков) – 42:41 (5x5)     4:8 Веккионе (Томпсон, Морелли) – 56:56 (5x5)    

«Сегодня всё было сделано наконец-то для болельщиков, чтобы они получили удовольствие — и драка, и много голов, было слышно толпу. Действий было много, интерес виден со стороны. Лично мне весело не было, мы сегодня в защите сыграли плохо, хотя количество голов было достаточным, чтобы победить в обычной игре. Просто рад, что хотя бы болельщики понимали, когда свистеть и выражать недовольство, а когда радоваться за свой клуб. Это уже здоровый хоккей, то, что было нужно для моего клуба. Сегодня соперник использовал большинство, поэтому они выиграли. Игра почти до самого конца не была потеряна, несмотря на счёт, а у нас была конкретная дыра в реализации», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Материалы по теме
Видео
«Барыс» прервал серию из пяти поражений, победив «Шанхайских Драконов» в Китае
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android