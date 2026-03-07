Митч Лав прокомментировал поражение «Шанхайских Драконов» от «Барыса»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о поражении от «Барыса» (4:8) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сегодня всё было сделано наконец-то для болельщиков, чтобы они получили удовольствие — и драка, и много голов, было слышно толпу. Действий было много, интерес виден со стороны. Лично мне весело не было, мы сегодня в защите сыграли плохо, хотя количество голов было достаточным, чтобы победить в обычной игре. Просто рад, что хотя бы болельщики понимали, когда свистеть и выражать недовольство, а когда радоваться за свой клуб. Это уже здоровый хоккей, то, что было нужно для моего клуба. Сегодня соперник использовал большинство, поэтому они выиграли. Игра почти до самого конца не была потеряна, несмотря на счёт, а у нас была конкретная дыра в реализации», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.