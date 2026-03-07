Скидки
Лада – Спартак, результат матча 7 марта 2026 года, счёт 1:7, КХЛ 2025/2026

«Спартак» разгромил «Ладу» в гостевом матче КХЛ


Сегодня, 7 марта, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 7:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 7
Спартак
Москва
0:1 Порядин (Гутик, Кин) – 13:43 (5x4)     0:2 Мальцев (Кин, Морозов) – 14:32 (5x5)     0:3 Орлов (Пивчулин, Беляев) – 15:30 (5x5)     0:4 Морозов (Порядин, Гутик) – 23:22 (5x5)     0:5 Кин (Беляев, Пивчулин) – 27:55 (5x5)     0:6 Пашин (Кин, Холодилин) – 43:13 (5x5)     1:6 Алтыбармакян (Чивилёв) – 44:24 (5x5)     1:7 Порядин (Гутик, Кин) – 51:35 (5x4)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Порядин (дважды), Михаил Мальцев, Даниил Орлов, Иван Морозов, Джоуи Кин и Александр Пашин. Единственный гол тольяттинцев на свой счёт записал Андрей Алтыбармакян.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 64 матча, в которых набрала 45 очков, клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 72 очками после 62 встреч располагается на седьмой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
