«Спартак» разгромил «Ладу» в гостевом матче КХЛ

Сегодня, 7 марта, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Порядин (дважды), Михаил Мальцев, Даниил Орлов, Иван Морозов, Джоуи Кин и Александр Пашин. Единственный гол тольяттинцев на свой счёт записал Андрей Алтыбармакян.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 64 матча, в которых набрала 45 очков, клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 72 очками после 62 встреч располагается на седьмой строчке Запада.