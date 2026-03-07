«Спартак» разгромил «Ладу» в гостевом матче КХЛ

Сегодня, 7 марта, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 7:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Порядин (дважды), Михаил Мальцев, Даниил Орлов, Иван Морозов, Джоуи Кин и Александр Пашин. Единственный гол тольяттинцев на свой счёт записал Андрей Алтыбармакян.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 64 матча, в которых набрала 45 очков, клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 72 очками после 62 встреч располагается на седьмой строчке Запада.
- 7 марта 2026
-
18:34
-
18:10
-
17:52
-
17:34
-
17:28
-
17:16
-
17:01
-
16:32
-
16:12
-
16:00
-
15:44
-
15:30
-
15:13
-
14:50
-
14:32
-
14:18
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:17
-
13:00
-
12:46
-
12:34
-
12:22
-
12:00
-
11:51
-
11:48
-
11:33
-
11:11
-
10:50
-
10:33
-
10:15
-
09:57
-
09:40
-
09:30