В «Сент-Луисе» проверили телефоны сотрудников после утечки информации о Парэйко

В «Сент-Луисе» проверили телефоны сотрудников после утечки информации о Парэйко
Комментарии

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг высказался о ситуации вокруг несостоявшегося обмена защитника Колтона Парэйко в «Баффало Сэйбрз». Ранее появилась информация, что хоккеист был близок к переходу в «Баффало», однако активировал пункт о запрете обмена.

«Каждый слив информации об обменах вызывает у меня большое разочарование. У нас довольно строгий порядок в плане обмена информацией. Поэтому я был разочарован тем, что это стало известно. Мы провели необходимую проверку сразу же после того, как это произошло. Все прошли проверку, что неудивительно. Знаю, что это исходило не от нас.

Я был честен. Когда мы проверяли записи телефонных разговоров и переписки, я сказал: «Если это там, вы потеряете работу!» При этом я не говорю, что это был слив из «Баффало». В происходящем замешано так много людей: члены семьи, агенты. Это бесконечный цикл общения с людьми», – приводит слова Армстронга The Athletic.

В нынешнем сезоне Парэйко провёл 58 матчей, в которых набрал 14 (1+13) очков при показателе полезности «-16». Срок его соглашения с кэпхитом $ 6,5 млн рассчитан до конца сезона-2029/2030.

