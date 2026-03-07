Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Стэнли Трой Мюррей умер в возрасте 63 лет

Обладатель Кубка Стэнли Трой Мюррей умер в возрасте 63 лет
Комментарии

Бывший игрок клубов НХЛ, обладатель Кубка Стэнли Трой Мюррей скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Чикаго Блэкхоукс». Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Мюррей был выбран «Чикаго» в третьем раунде под общим 57-м номером на драфте НХЛ 1980 года. С перерывами он провёл в команде 12 сезонов, а 1986-м получил «Селки Трофи» — приз НХЛ лучшему форварду оборонительного плана, став первым в истории «Блэкхоукс» с этой наградой.

Также Мюррей играл за «Оттава Сенаторз», «Питтсбург Пингвинз» и «Колорадо Эвеланш». С последним клубом он стал обладателем Кубка Стэнли в 1996 году и завершил карьеру в НХЛ с 584 (230+354) очками в 915 матчах.

После завершения игровой карьеры Мюррей более 20 лет комментировал матчи «Чикаго» на радио WGN.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android