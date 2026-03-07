Скидки
Ак Барс – Сибирь, результат матча 7 марта 2026 года, счёт 6:3, КХЛ 2025/2026

Хет-трик Барабанова принёс «Ак Барсу» победу над «Сибирью»
Комментарии

Сегодня, 7 марта, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 05:14 (5x5)     2:0 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 12:58 (5x5)     2:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 18:11 (5x4)     2:2 Бек (Аланов, Косолапов) – 28:13 (5x4)     3:2 Барабанов (Карпухин, Марченко) – 30:59 (5x5)     4:2 Пустозёров (Барабанов) – 33:50 (5x4)     5:2 Семёнов (Лямкин, Пустозёров) – 36:21 (5x4)     5:3 Бек (Косолапов, Аланов) – 48:29 (5x4)     6:3 Барабанов (Галимов, Марченко) – 57:15 (en)    

На шестой минуте нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов забил первый гол. На 13-й минуте форвард Александр Барабанов удвоил преимущество казанцев. На 19-й минуте нападающий Энди Андреофф сократил отставание «Сибири». На 29-й минуте форвард новосибирцев Тейлор Бек сравнял счёт. На 31-й минуте Барабанов вывел хозяев вперёд, оформив дубль.

На 34-й минуте нападающий Алексей Пустозёров забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 37-й минуте Семёнов сделал дубль, забив пятый гол «Ак Барса». На 49-й минуте Бек сократил отставание «Сибири», оформив дубль. На 58-й минуте Барабанов оформил хет-трик и установил окончательный счёт — 6:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
