Хет-трик Барабанова принёс «Ак Барсу» победу над «Сибирью»

Сегодня, 7 марта, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 6:3.

На шестой минуте нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов забил первый гол. На 13-й минуте форвард Александр Барабанов удвоил преимущество казанцев. На 19-й минуте нападающий Энди Андреофф сократил отставание «Сибири». На 29-й минуте форвард новосибирцев Тейлор Бек сравнял счёт. На 31-й минуте Барабанов вывел хозяев вперёд, оформив дубль.

На 34-й минуте нападающий Алексей Пустозёров забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 37-й минуте Семёнов сделал дубль, забив пятый гол «Ак Барса». На 49-й минуте Бек сократил отставание «Сибири», оформив дубль. На 58-й минуте Барабанов оформил хет-трик и установил окончательный счёт — 6:3.

