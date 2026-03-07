Скидки
Хоккей

«Мы выглядели очень блёкло». Главный тренер «Лады» Десятков — об 1:7 со «Спартаком»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Спартака» (1:7) и заявил, что его команда оказалась не готова к активным действиям соперника.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 7
Спартак
Москва
0:1 Порядин (Гутик, Кин) – 13:43 (5x4)     0:2 Мальцев (Кин, Морозов) – 14:32 (5x5)     0:3 Орлов (Пивчулин, Беляев) – 15:30 (5x5)     0:4 Морозов (Порядин, Гутик) – 23:22 (5x5)     0:5 Кин (Беляев, Пивчулин) – 27:55 (5x5)     0:6 Пашин (Кин, Холодилин) – 43:13 (5x5)     1:6 Алтыбармакян (Чивилёв) – 44:24 (5x5)     1:7 Порядин (Гутик, Кин) – 51:35 (5x4)    

— Во-первых, я хотел поблагодарить болельщиков, которые остались с нами до конца. Истинные болельщики наши, истинные фанаты – спасибо им огромное за это. Да, сегодня у нас не получилось. Не получилось, не сказать, что с самого начала: у нас было два большинства, но оно не сработало. Мы где-то сбились в большинстве этом, какие-то ненужные действия, мало было угрозы, к сожалению. И потом соперник начал более активно играть. Мы оказались не готовы к его активным действиям – соперник был быстрее и в решениях, и в ногах, было нам тяжело отбиваться. Пытались перестроиться, но, в принципе, мало что сработало сегодня, к сожалению для нас. И меньшинство, и большинство не сработало, и «пять на пять» мы выглядели очень блёкло. У нас атака сегодня… Два периода, можно сказать, вообще её не было, отсутствовала. Третий период соперник играл уже по счёту, тут понятно всё, как и второй. Но, к сожалению, ничего не создали в атаке.

— Сдвоенная игра, как планируете восстанавливаться физически и эмоционально к завтрашней встрече?
— Сейчас покушают, поспят — всё наше восстановление. У нас в связи со сложившейся ситуацией ротации вообще нет в составе, поэтому мы играем одними и теми же. И некоторые, может быть, у нас успокоились, что они постоянно в составе. И сегодня главный критерий игры — это микроматч, у нас есть игроки, которые 0:3, 0:4 проиграли свои микроматчи. И из-за того что завтра игра, мы не могли сегодня пожертвовать, грубо говоря, этими игроками ради того, чтобы у нас кто-то наелся сегодня и завтра оказался бы ещё хуже. Поэтому у нас два верхних звена сегодня — одно выиграло свой микроматч, одно вничью сыграло, скажем так. А вот нижние составы сегодня не сработали у нас, — приводит слова Десяткова пресс-служба «Лады».

