Нападающий СКА Плотников стал четвёртым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 1000 матчей

Нападающий и капитан СКА Сергей Плотников стал четвёртым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, сыгравшим 1000 матчей в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Юбилейной для форварда стала игра с московским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

Ранее до этой отметки добирались Евгений Бирюков (1001), Вадим Шипачёв (1121) и Илья Каблуков (1044).

В нынешнем сезоне на счету 35-летнего Плотникова 56 матчей, в которых он отметился 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Всего Сергей набрал 588 (253+335) очков в Континентальной хоккейной лиге. Форвард также выступал за «Амур» и «Локомотив».