Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий СКА Плотников стал четвёртым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 1000 матчей

Нападающий СКА Плотников стал четвёртым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 1000 матчей
Комментарии

Нападающий и капитан СКА Сергей Плотников стал четвёртым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, сыгравшим 1000 матчей в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Юбилейной для форварда стала игра с московским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й период
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург

Ранее до этой отметки добирались Евгений Бирюков (1001), Вадим Шипачёв (1121) и Илья Каблуков (1044).

В нынешнем сезоне на счету 35-летнего Плотникова 56 матчей, в которых он отметился 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Всего Сергей набрал 588 (253+335) очков в Континентальной хоккейной лиге. Форвард также выступал за «Амур» и «Локомотив».

Материалы по теме
Видео
Сергей Плотников получил памятную медаль за 250 голов в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android