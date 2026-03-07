Карпухин и Андреофф подрались на последней минуте матча «Ак Барс» — «Сибирь»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин и нападающий «Сибири» Энди Андреофф устроили драку на последней минуте матча между командами. Встреча завершилась победой казанского клуба со счётом 6:3.

На последней минуте хоккеисты сцепились рядом с воротами «Ак Барса». Игроки несколько секунд выясняли отношения и даже помахались клюшками, после чего сбросили перчатки и скинули шлемы. Карпухин выждал момент и точным ударом в подбородок положил Андреоффа на лёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 86 очками в 63 матчах. «Сибирь» располагается на восьмой строчке с 60 очками после 63 встреч.