Карпухин и Андреофф подрались на последней минуте матча «Ак Барс» — «Сибирь»
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин и нападающий «Сибири» Энди Андреофф устроили драку на последней минуте матча между командами. Встреча завершилась победой казанского клуба со счётом 6:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 05:14 (5x5) 2:0 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 12:58 (5x5) 2:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 18:11 (5x4) 2:2 Бек (Аланов, Косолапов) – 28:13 (5x4) 3:2 Барабанов (Карпухин, Марченко) – 30:59 (5x5) 4:2 Пустозёров (Барабанов) – 33:50 (5x4) 5:2 Семёнов (Лямкин, Пустозёров) – 36:21 (5x4) 5:3 Бек (Косолапов, Аланов) – 48:29 (5x4) 6:3 Барабанов (Галимов, Марченко) – 57:15 (en)
На последней минуте хоккеисты сцепились рядом с воротами «Ак Барса». Игроки несколько секунд выясняли отношения и даже помахались клюшками, после чего сбросили перчатки и скинули шлемы. Карпухин выждал момент и точным ударом в подбородок положил Андреоффа на лёд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 86 очками в 63 матчах. «Сибирь» располагается на восьмой строчке с 60 очками после 63 встреч.
