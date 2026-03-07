Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карпухин и Андреофф подрались на последней минуте матча «Ак Барс» — «Сибирь»

Карпухин и Андреофф подрались на последней минуте матча «Ак Барс» — «Сибирь»
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин и нападающий «Сибири» Энди Андреофф устроили драку на последней минуте матча между командами. Встреча завершилась победой казанского клуба со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 05:14 (5x5)     2:0 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 12:58 (5x5)     2:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 18:11 (5x4)     2:2 Бек (Аланов, Косолапов) – 28:13 (5x4)     3:2 Барабанов (Карпухин, Марченко) – 30:59 (5x5)     4:2 Пустозёров (Барабанов) – 33:50 (5x4)     5:2 Семёнов (Лямкин, Пустозёров) – 36:21 (5x4)     5:3 Бек (Косолапов, Аланов) – 48:29 (5x4)     6:3 Барабанов (Галимов, Марченко) – 57:15 (en)    

На последней минуте хоккеисты сцепились рядом с воротами «Ак Барса». Игроки несколько секунд выясняли отношения и даже помахались клюшками, после чего сбросили перчатки и скинули шлемы. Карпухин выждал момент и точным ударом в подбородок положил Андреоффа на лёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 86 очками в 63 матчах. «Сибирь» располагается на восьмой строчке с 60 очками после 63 встреч.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Барабанова принёс «Ак Барсу» победу над «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android