Тренер «Сибири» Люзенков ответил на вопрос о дисциплинарных санкциях в отношении Лещенко

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Ак Барса» (3:6) рассказал, будут ли применены санкции в отношении нападающего новосибирской команды Вячеслава Лещенко. Форвард был дважды удалён в этой встрече, а соперник сумел оба раза реализовать большинство.
«Ак Барс» был настроен максимально серьёзно. Вероятно, ключевой момент в игре, когда мы догнали соперника, сравняли счёт. Но потом третий и четвёртый голы… Пошли удаления, соперник здорово ими воспользовался, реализовал их. Мы включились в погоню, но не хватило реализации.
Были моменты, не забили, а потом пропустили в пустые, когда побежали отыгрываться. Санкции в адрес Лещенко? Даже если какие-то дисциплинарные моменты будут, здесь вам ничего о них не скажу. Естественно, думаю, что и парень сам переживает, а мы там уже разберёмся внутри. Думаю, он и сам понимает, что это было», – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
