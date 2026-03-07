Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Сибири» Люзенков ответил на вопрос о дисциплинарных санкциях в отношении Лещенко

Тренер «Сибири» Люзенков ответил на вопрос о дисциплинарных санкциях в отношении Лещенко
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Ак Барса» (3:6) рассказал, будут ли применены санкции в отношении нападающего новосибирской команды Вячеслава Лещенко. Форвард был дважды удалён в этой встрече, а соперник сумел оба раза реализовать большинство.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 05:14 (5x5)     2:0 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 12:58 (5x5)     2:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 18:11 (5x4)     2:2 Бек (Аланов, Косолапов) – 28:13 (5x4)     3:2 Барабанов (Карпухин, Марченко) – 30:59 (5x5)     4:2 Пустозёров (Барабанов) – 33:50 (5x4)     5:2 Семёнов (Лямкин, Пустозёров) – 36:21 (5x4)     5:3 Бек (Косолапов, Аланов) – 48:29 (5x4)     6:3 Барабанов (Галимов, Марченко) – 57:15 (en)    

«Ак Барс» был настроен максимально серьёзно. Вероятно, ключевой момент в игре, когда мы догнали соперника, сравняли счёт. Но потом третий и четвёртый голы… Пошли удаления, соперник здорово ими воспользовался, реализовал их. Мы включились в погоню, но не хватило реализации.

Были моменты, не забили, а потом пропустили в пустые, когда побежали отыгрываться. Санкции в адрес Лещенко? Даже если какие-то дисциплинарные моменты будут, здесь вам ничего о них не скажу. Естественно, думаю, что и парень сам переживает, а мы там уже разберёмся внутри. Думаю, он и сам понимает, что это было», – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Барабанова принёс «Ак Барсу» победу над «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android