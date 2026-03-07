Люзенков прокомментировал драку между Андреоффом и Карпухиным

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о драке между нападающим новосибирской команды Энди Андреоффом и защитником «Ак Барса» Ильёй Карпухиным в матче между командами. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 6:3.

«К дракам отношусь вообще нормально, без проблем. Это эмоции. Они оба по-мужски скинули перчатки и всё выяснили. Думаю, никаких претензий у них друг к другу теперь нет. Наоборот, это даже здорово, подчёркивает то, что хоккей — это мужской вид спорта.

С Энди сейчас всё нормально, один удар попал немножко, здорово так через руку ему пробил соперник, но всё нормально», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.