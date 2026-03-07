Тренер «Сибири» Люзенков высказался о противостоянии с «Амуром» за место в плей-офф

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Ак Барса» (3:6) высказался о борьбе за место в плей-офф КХЛ.

«Игра Бердина? Всё может быть — и волнение, и ответственность. Мы на каждую игру смотрим, кого лучше поставить, кто мы в данный момент сильнее. А вообще вратарь не один играет, играют все. По блокированным броскам мы всегда в лидерах были, а сегодня за два периода, по-моему, у нас всего четыре блокированных броска. Это тоже показатель.

Ситуация вокруг битвы за плей-офф уже не поддавливает. Знаете, вот когда был большой разрыв, мы ещё смотрели в таблицу. А сейчас уже, когда пошла такая рубка, пошла борьба, уже нет времени наблюдать за соперником, просто бьёмся до конца и пытаемся зацепиться за зону плей-офф», – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 60 очками в 63 матчах. «Амур», занимающий девятое место на Востоке с 57 очками после 63 встреч.