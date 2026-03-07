Скидки
Тренер «Сибири» Люзенков высказался о противостоянии с «Амуром» за место в плей-офф
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Ак Барса» (3:6) высказался о борьбе за место в плей-офф КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 05:14 (5x5)     2:0 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 12:58 (5x5)     2:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 18:11 (5x4)     2:2 Бек (Аланов, Косолапов) – 28:13 (5x4)     3:2 Барабанов (Карпухин, Марченко) – 30:59 (5x5)     4:2 Пустозёров (Барабанов) – 33:50 (5x4)     5:2 Семёнов (Лямкин, Пустозёров) – 36:21 (5x4)     5:3 Бек (Косолапов, Аланов) – 48:29 (5x4)     6:3 Барабанов (Галимов, Марченко) – 57:15 (en)    

«Игра Бердина? Всё может быть — и волнение, и ответственность. Мы на каждую игру смотрим, кого лучше поставить, кто мы в данный момент сильнее. А вообще вратарь не один играет, играют все. По блокированным броскам мы всегда в лидерах были, а сегодня за два периода, по-моему, у нас всего четыре блокированных броска. Это тоже показатель.

Ситуация вокруг битвы за плей-офф уже не поддавливает. Знаете, вот когда был большой разрыв, мы ещё смотрели в таблицу. А сейчас уже, когда пошла такая рубка, пошла борьба, уже нет времени наблюдать за соперником, просто бьёмся до конца и пытаемся зацепиться за зону плей-офф», – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 60 очками в 63 матчах. «Амур», занимающий девятое место на Востоке с 57 очками после 63 встреч.

