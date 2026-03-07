Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Барков оценил победу «Спартака» над «Ладой»

Александр Барков оценил победу «Спартака» над «Ладой»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал разгромную победу над «Ладой» (7:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 7
Спартак
Москва
0:1 Порядин (Гутик, Кин) – 13:43 (5x4)     0:2 Мальцев (Кин, Морозов) – 14:32 (5x5)     0:3 Орлов (Пивчулин, Беляев) – 15:30 (5x5)     0:4 Морозов (Порядин, Гутик) – 23:22 (5x5)     0:5 Кин (Беляев, Пивчулин) – 27:55 (5x5)     0:6 Пашин (Кин, Холодилин) – 43:13 (5x5)     1:6 Алтыбармакян (Чивилёв) – 44:24 (5x5)     1:7 Порядин (Гутик, Кин) – 51:35 (5x4)    

– Думаю, что мы хорошо подготовились — было хорошее начало матча, мы контролировали игру и забили свои голы. Дважды выстояли в меньшинстве, а потом реализовали своё большинство, тоже важный момент. Во втором периоде показалось, что соперник перехватил инициативу, но третий — мы провели достаточно дисциплинированно, думаю, что мы заслужили победу.

– Вы сказали, что «Лада» перехватила инициативу во втором периоде – за счёт чего «Спартаку» удалось вернуть игру под свой контроль?
– Мы довели до ребят, что нужно играть правильно. Потому что нашего преимущества в счёте мы добиваемся именно правильной игрой. Должна быть в порядке игровая дисциплина, ребята это поняли и провели достаточно хороший третий период, — приводит слова Баркова пресс-служба «Спартака».

Материалы по теме
Видео
«Спартак» разгромил «Ладу» в гостевом матче КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android