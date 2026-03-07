Александр Барков оценил победу «Спартака» над «Ладой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал разгромную победу над «Ладой» (7:1).

– Думаю, что мы хорошо подготовились — было хорошее начало матча, мы контролировали игру и забили свои голы. Дважды выстояли в меньшинстве, а потом реализовали своё большинство, тоже важный момент. Во втором периоде показалось, что соперник перехватил инициативу, но третий — мы провели достаточно дисциплинированно, думаю, что мы заслужили победу.

– Вы сказали, что «Лада» перехватила инициативу во втором периоде – за счёт чего «Спартаку» удалось вернуть игру под свой контроль?

– Мы довели до ребят, что нужно играть правильно. Потому что нашего преимущества в счёте мы добиваемся именно правильной игрой. Должна быть в порядке игровая дисциплина, ребята это поняли и провели достаточно хороший третий период, — приводит слова Баркова пресс-служба «Спартака».