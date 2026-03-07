Форвард «Ак Барса» Барабанов прокомментировал победу над «Сибирью»

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о победе над «Сибирью» (6:3) и рассказал о своём хет-трике.

– Яркий матч с шестью голами «Ак Барса», какие эмоции?

– Самое главное – победили, поэтому положительные эмоции. Двигаемся дальше, идём от игры к игре, до плей-офф остаётся немного времени.

– Не первый раз в сезоне позволили сопернику отыграться, чем это можно объяснить?

– Не знаю. Где-то чуть-чуть расслабляемся, может быть, позволяем какие-то вольности, хотя нужно сыграть попроще. Работаем над этим.

– Что можете назвать ключевым в игре сегодня?

– Не знаю. Скажу, что это командная работа: хорошо ловили на себя шайбы в меньшинстве, правильно её выводили, допускали мало потерь и забили нужные голы.

– Драка Ильи Карпухина в концовке завела команду?

– Конечно! Получилась такая драка, что он победил одним ударом – красавец.

– Можно сказать, что «Ак Барс» сегодня воспользовался слабыми сторонами Михаила Бердина?

– Не сказал бы, просто удача была на нашей стороне.

– Почти шесть лет не могли обыграть дома «Сибирь», чем столь неудобен этот соперник?

– Без комментариев. Это хоккей, так складывалась ситуация.

– Вы оформили свой второй хет-трик в КХЛ, какая шайба особенно запомнилась сегодня?

– Когда Галим [Артём Галимов] отдал пас на пустые ворота. Не пожадничал, приятно, — приводит слова Барабанова пресс-служба «Ак Барса».