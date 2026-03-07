Скидки
Форвард «Ак Барса» Барабанов прокомментировал победу над «Сибирью»

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о победе над «Сибирью» (6:3) и рассказал о своём хет-трике.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 05:14 (5x5)     2:0 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 12:58 (5x5)     2:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 18:11 (5x4)     2:2 Бек (Аланов, Косолапов) – 28:13 (5x4)     3:2 Барабанов (Карпухин, Марченко) – 30:59 (5x5)     4:2 Пустозёров (Барабанов) – 33:50 (5x4)     5:2 Семёнов (Лямкин, Пустозёров) – 36:21 (5x4)     5:3 Бек (Косолапов, Аланов) – 48:29 (5x4)     6:3 Барабанов (Галимов, Марченко) – 57:15 (en)    

– Яркий матч с шестью голами «Ак Барса», какие эмоции?
– Самое главное – победили, поэтому положительные эмоции. Двигаемся дальше, идём от игры к игре, до плей-офф остаётся немного времени.

– Не первый раз в сезоне позволили сопернику отыграться, чем это можно объяснить?
– Не знаю. Где-то чуть-чуть расслабляемся, может быть, позволяем какие-то вольности, хотя нужно сыграть попроще. Работаем над этим.

– Что можете назвать ключевым в игре сегодня?
– Не знаю. Скажу, что это командная работа: хорошо ловили на себя шайбы в меньшинстве, правильно её выводили, допускали мало потерь и забили нужные голы.

– Драка Ильи Карпухина в концовке завела команду?
– Конечно! Получилась такая драка, что он победил одним ударом – красавец.

– Можно сказать, что «Ак Барс» сегодня воспользовался слабыми сторонами Михаила Бердина?
– Не сказал бы, просто удача была на нашей стороне.

– Почти шесть лет не могли обыграть дома «Сибирь», чем столь неудобен этот соперник?
– Без комментариев. Это хоккей, так складывалась ситуация.

– Вы оформили свой второй хет-трик в КХЛ, какая шайба особенно запомнилась сегодня?
– Когда Галим [Артём Галимов] отдал пас на пустые ворота. Не пожадничал, приятно, — приводит слова Барабанова пресс-служба «Ак Барса».

