Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о победе над «Сибирью»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Продолжаем готовиться к плей-офф, сегодня был полезный матч в плане преодоления плотной обороны. Много хороших отрезков, при игре «пять на пять» здорово взаимодействовали. Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Как на команде сказалась победная драка Ильи Карпухина в концовке? Получили дополнительные эмоции?

– Игровой момент, весь матч проходил с обилием эмоций, это один из компонентов игры. Нужно было постоять за команду, Илья это сделал. Скамейка здорово отреагировала, была хорошая реакция от команды.

– Каковы сроки восстановления Никиты Дыняка?

– Никита в больнице, позавчера с Маратом Фаритовичем [Валиуллиным] заезжали к нему, пообщались, поддержали. Если всё будет по плану, то ещё два-три дня он будет в больнице, потом его выпишут. Затем уже под присмотром докторов будет готовиться.

– Сегодня «Ак Барс» снова дал отыграться сопернику с 0:2. В чём причина?

– Понимаю, почему звучит этот вопрос. Но в каждой игре ситуации разные. Если брать предыдущий матч в Тольятти — там сначала был рикошет, второй гол пропустили при [формате] «три на пять», у нашего игрока сломалась клюшка. Сравнивать и сопоставлять это не нужно. Никаких провалов нет, тем более мы быстро возвращаемся в игру. Вообще мы отпускаем факт, что забиваем голы, когда ведём счёте. Наша задача, одна из задач — развивать свои плюсы, а шероховатости поправлять, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».