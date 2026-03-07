Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о победе над «Сибирью»

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о победе над «Сибирью»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 05:14 (5x5)     2:0 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 12:58 (5x5)     2:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 18:11 (5x4)     2:2 Бек (Аланов, Косолапов) – 28:13 (5x4)     3:2 Барабанов (Карпухин, Марченко) – 30:59 (5x5)     4:2 Пустозёров (Барабанов) – 33:50 (5x4)     5:2 Семёнов (Лямкин, Пустозёров) – 36:21 (5x4)     5:3 Бек (Косолапов, Аланов) – 48:29 (5x4)     6:3 Барабанов (Галимов, Марченко) – 57:15 (en)    

– Продолжаем готовиться к плей-офф, сегодня был полезный матч в плане преодоления плотной обороны. Много хороших отрезков, при игре «пять на пять» здорово взаимодействовали. Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Как на команде сказалась победная драка Ильи Карпухина в концовке? Получили дополнительные эмоции?
– Игровой момент, весь матч проходил с обилием эмоций, это один из компонентов игры. Нужно было постоять за команду, Илья это сделал. Скамейка здорово отреагировала, была хорошая реакция от команды.

– Каковы сроки восстановления Никиты Дыняка?
– Никита в больнице, позавчера с Маратом Фаритовичем [Валиуллиным] заезжали к нему, пообщались, поддержали. Если всё будет по плану, то ещё два-три дня он будет в больнице, потом его выпишут. Затем уже под присмотром докторов будет готовиться.

– Сегодня «Ак Барс» снова дал отыграться сопернику с 0:2. В чём причина?
– Понимаю, почему звучит этот вопрос. Но в каждой игре ситуации разные. Если брать предыдущий матч в Тольятти — там сначала был рикошет, второй гол пропустили при [формате] «три на пять», у нашего игрока сломалась клюшка. Сравнивать и сопоставлять это не нужно. Никаких провалов нет, тем более мы быстро возвращаемся в игру. Вообще мы отпускаем факт, что забиваем голы, когда ведём счёте. Наша задача, одна из задач — развивать свои плюсы, а шероховатости поправлять, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Барабанова принёс «Ак Барсу» победу над «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android