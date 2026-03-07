Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин обошёл Игинлу по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин обошёл Игинлу по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 16-е место по количеству проведённых матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Форвард принимает участие в гостевой игре регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», которая проходит в эти минуты. Счёт — 0:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Перерыв
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

Эта встреча стала для Овечкина 1555-й в турнире. По этому показателю он обошёл члена зала славы НХЛ двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной Канады Джерома Игинлу. На 15-й строчке располагается канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс (1558 матчей). Рекордсменом является экс-нападающий канадской сборной Патрик Марло (1779).

Материалы по теме
«Полагаю, это последний сезон Овечкина». Реакция на шокирующий обмен Джона Карлсона
«Полагаю, это последний сезон Овечкина». Реакция на шокирующий обмен Джона Карлсона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android