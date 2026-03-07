Овечкин обошёл Игинлу по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 16-е место по количеству проведённых матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Форвард принимает участие в гостевой игре регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», которая проходит в эти минуты. Счёт — 0:0.

Эта встреча стала для Овечкина 1555-й в турнире. По этому показателю он обошёл члена зала славы НХЛ двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной Канады Джерома Игинлу. На 15-й строчке располагается канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс (1558 матчей). Рекордсменом является экс-нападающий канадской сборной Патрик Марло (1779).