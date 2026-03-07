«Нужно было переломить серию неудач». Игрок «Ак Барса» Пустозёров — о победе над «Сибирью»

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (6:3).

— Это был самый эмоциональный матч после выезда на Дальний Восток?

— Не знаю. У нас было много напряжённых игр. Здесь главное, что получил положительные эмоции, выиграли. Прошлые матчи не очень удачно складывались.

— Стало некомфортно, когда «Сибирь» сравняла счёт?

— Не скажу, что это напрягло. Но после последних матчей такие мысли были. Старались не акцентировать внимание на этом. Нужно было переломить серию неудач.

— Что стало ключевым в победе над командой, которая доставила серьёзные проблемы в этом сезоне?

— Где-то правильно сыграли в обороне, забили свои голы, в том числе в большинстве. Это дало нам нужное преимущество.

— Заметили нерв у ворот Бердина в первом периоде?

— Не обращал внимание на это.

— Что скажете о драке между Андреоффом и Ильёй Карпухиным?

— Наверняка в хайлайтах видел. В жизни тоже — когда играл за Уфу. Евенко против Алексеева. Мощная драка получилась у Илюхи. Проявил дух нашей команды, — приводит слова Пустозёрова пресс-служба «Ак Барса».