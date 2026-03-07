Скидки
«Нужно было переломить серию неудач». Игрок «Ак Барса» Пустозёров — о победе над «Сибирью»

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 05:14 (5x5)     2:0 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 12:58 (5x5)     2:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 18:11 (5x4)     2:2 Бек (Аланов, Косолапов) – 28:13 (5x4)     3:2 Барабанов (Карпухин, Марченко) – 30:59 (5x5)     4:2 Пустозёров (Барабанов) – 33:50 (5x4)     5:2 Семёнов (Лямкин, Пустозёров) – 36:21 (5x4)     5:3 Бек (Косолапов, Аланов) – 48:29 (5x4)     6:3 Барабанов (Галимов, Марченко) – 57:15 (en)    

— Это был самый эмоциональный матч после выезда на Дальний Восток?
— Не знаю. У нас было много напряжённых игр. Здесь главное, что получил положительные эмоции, выиграли. Прошлые матчи не очень удачно складывались.

— Стало некомфортно, когда «Сибирь» сравняла счёт?
— Не скажу, что это напрягло. Но после последних матчей такие мысли были. Старались не акцентировать внимание на этом. Нужно было переломить серию неудач.

— Что стало ключевым в победе над командой, которая доставила серьёзные проблемы в этом сезоне?
— Где-то правильно сыграли в обороне, забили свои голы, в том числе в большинстве. Это дало нам нужное преимущество.

— Заметили нерв у ворот Бердина в первом периоде?
— Не обращал внимание на это.

— Что скажете о драке между Андреоффом и Ильёй Карпухиным?
— Наверняка в хайлайтах видел. В жизни тоже — когда играл за Уфу. Евенко против Алексеева. Мощная драка получилась у Илюхи. Проявил дух нашей команды, — приводит слова Пустозёрова пресс-служба «Ак Барса».

