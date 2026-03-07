СКА обыграл московское «Динамо» благодаря голу Голдобина в овертайме

Сегодня, 7 марта, в Москве «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

На 33-й минуте нападающий «Динамо» Артём Швец-Роговой забил первый гол. На 55-й минуте форвард СКА Марат Хайруллин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий армейцев Николай Голдобин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 62 матча, в которых набрало 73 очка, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 75 очками после 63 встреч располагается на шестой строчке Запада.