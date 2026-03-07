Гатиятулин: информация о конфликтах в «Ак Барсе» не соответствует действительности

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Сибирью» (6:3) высказался об атмосфере в команде и заявил, что информация о конфликтах внутри клуба не соответствует действительности.

– Хотел бы уточнить один момент. Чем ближе плей-офф, тем больше будет всякой информации в прессе. В прошлом сезоне приписывали какой-то конфликт с Ником Петаном. Сейчас тоже какая-то информация ходит. Якобы какие-то конфликты в команде, что кто-то недоволен игровым временем. Хочу сказать, что ни в одном матче ребята не играли спустя рукава, каждый наш хоккеист выходит играть в полную. Да, бывает, что что-то не получается. Думаю, нужно уважать труд игроков. А опубликованная информация полностью не соответствует действительности.

– Сегодня после победы были определённые ситуации в команде. Это часть работы в мужском коллективе?

– У нас полное взаимопонимание, я заострил момент на этом. О многом говорит то, как команда отреагировала на драку Ильи Карпухина.

И ещё хотел добавить. Да, в Тольятти мы пропустили пять шайб. Но до этого играли с «Авангардом», «Автомобилистом», «Трактором» – команд с большими задачами. Это сильные соперники, и за три игры мы пропустили всего четыре гола. По каким командам лучше мерить нашу игру? — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».