Гатиятулин: информация о конфликтах в «Ак Барсе» не соответствует действительности

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Сибирью» (6:3) высказался об атмосфере в команде и заявил, что информация о конфликтах внутри клуба не соответствует действительности.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 05:14 (5x5)     2:0 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 12:58 (5x5)     2:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 18:11 (5x4)     2:2 Бек (Аланов, Косолапов) – 28:13 (5x4)     3:2 Барабанов (Карпухин, Марченко) – 30:59 (5x5)     4:2 Пустозёров (Барабанов) – 33:50 (5x4)     5:2 Семёнов (Лямкин, Пустозёров) – 36:21 (5x4)     5:3 Бек (Косолапов, Аланов) – 48:29 (5x4)     6:3 Барабанов (Галимов, Марченко) – 57:15 (en)    

– Хотел бы уточнить один момент. Чем ближе плей-офф, тем больше будет всякой информации в прессе. В прошлом сезоне приписывали какой-то конфликт с Ником Петаном. Сейчас тоже какая-то информация ходит. Якобы какие-то конфликты в команде, что кто-то недоволен игровым временем. Хочу сказать, что ни в одном матче ребята не играли спустя рукава, каждый наш хоккеист выходит играть в полную. Да, бывает, что что-то не получается. Думаю, нужно уважать труд игроков. А опубликованная информация полностью не соответствует действительности.

– Сегодня после победы были определённые ситуации в команде. Это часть работы в мужском коллективе?
– У нас полное взаимопонимание, я заострил момент на этом. О многом говорит то, как команда отреагировала на драку Ильи Карпухина.

И ещё хотел добавить. Да, в Тольятти мы пропустили пять шайб. Но до этого играли с «Авангардом», «Автомобилистом», «Трактором» – команд с большими задачами. Это сильные соперники, и за три игры мы пропустили всего четыре гола. По каким командам лучше мерить нашу игру? — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

