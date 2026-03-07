Скидки
Генменеджер «Айлендерс» заявил, что Романов может восстановиться к плей-офф

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Дарше высказался о ситуации с восстановлением российского защитника Александра Романова после травмы.

«Он восстанавливается очень хорошо. Сроки на грани попадания к плей-офф, но такой шанс существует», – приводит слова Дарше сайт «Айлендерс».

Напомним, 26-летний хоккеист получил повреждение 19 ноября 2025 года в матче с «Даллас Старз» (3:2) после силового приёма Микко Рантанена. Романов перенёс операцию, сроки его восстановления оценивались в пять-шесть месяцев.

В нынешнем сезоне Александр провёл 15 игр, в которых отметился одной результативной передачей.


