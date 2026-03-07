«Несчастный случай. И они сразу забили». Козлов прокомментировал упущенную победу над СКА

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении от СКА (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Не очень уверенно начали. Со второго периода где-то уже забрали инициативу и повели по счёту. В конце пропустили, не смогли удержать преимущество. Совершили ошибку, за которую соперник нас наказал.

Игра была ровная. Не так много было моментов – ни у нас, ни у них. Мало большинства было, только вот в овертайме имели «четыре на три». Наверное, не хватило свежести, чтобы в овертайме забить это большинство. Две минуты – это много. А так хорошая атмосфера. Игра была как в плей-офф. Там все игры будут.

– Вопрос по третьему периоду: два периода СКА не создавал опасных моментов, а в третьем вы стали играть по счёту? Почему команда подсела?

– Я не могу сказать, что мы подсели. Да, СКА добавил, потому что им надо было отыгрываться. Они взвинтили темп, но мы хорошо оборонялись. Здесь такой момент, что наш игрок тянется, выбрасывает шайбу, она попадает в конёк и отскакивает. Можно сказать, что соперник нагнетал. Но ведь мало что создавал. Несчастный случай. И они сразу забили, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.