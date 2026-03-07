Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Металлурга» Владимир Ткачёв оштрафован за бросок шайбы в сторону судьи

Форвард «Металлурга» Владимир Ткачёв оштрафован за бросок шайбы в сторону судьи
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Металлург» – «Автомобилист» (1:3), по итогам которого оштрафовал нападающего магнитогорского клуба Владимира Ткачёва за бросок шайбы в сторону арбитра.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Голышев (Да Коста, Денежкин) – 21:37 (5x5)     0:2 Горбунов (Трямкин, Блэкер) – 23:20 (5x5)     1:2 Яковлев (Паливко, Вовченко) – 43:00 (5x5)     1:3 Осипов (Шаров, Каштанов) – 54:52 (5x4)    

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Владимира Ткачёва по п. 1.28 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи), и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Эпизод произошёл в концовке встречи, когда Ткачёв принял шайбу на клюшку и бросил её в направлении судьи после финальной сирены.

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» обыграл «Металлург» и одержал шестую победу кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android