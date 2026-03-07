Форвард «Металлурга» Владимир Ткачёв оштрафован за бросок шайбы в сторону судьи
Поделиться
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Металлург» – «Автомобилист» (1:3), по итогам которого оштрафовал нападающего магнитогорского клуба Владимира Ткачёва за бросок шайбы в сторону арбитра.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Голышев (Да Коста, Денежкин) – 21:37 (5x5) 0:2 Горбунов (Трямкин, Блэкер) – 23:20 (5x5) 1:2 Яковлев (Паливко, Вовченко) – 43:00 (5x5) 1:3 Осипов (Шаров, Каштанов) – 54:52 (5x4)
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Владимира Ткачёва по п. 1.28 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи), и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
Эпизод произошёл в концовке встречи, когда Ткачёв принял шайбу на клюшку и бросил её в направлении судьи после финальной сирены.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 марта 2026
-
23:06
-
22:50
-
22:46
-
22:38
-
22:36
-
22:08
-
21:55
-
21:22
-
21:14
-
21:02
-
20:44
-
20:24
-
20:14
-
20:08
-
20:04
-
19:58
-
19:52
-
19:45
-
19:27
-
18:56
-
18:34
-
18:10
-
17:52
-
17:34
-
17:28
-
17:16
-
17:01
-
16:32
-
16:12
-
16:00
-
15:44
-
15:30
-
15:13
-
14:50
-
14:32