Форвард «Металлурга» Владимир Ткачёв оштрафован за бросок шайбы в сторону судьи

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Металлург» – «Автомобилист» (1:3), по итогам которого оштрафовал нападающего магнитогорского клуба Владимира Ткачёва за бросок шайбы в сторону арбитра.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Владимира Ткачёва по п. 1.28 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи), и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Эпизод произошёл в концовке встречи, когда Ткачёв принял шайбу на клюшку и бросил её в направлении судьи после финальной сирены.