Козлов — об использовании ведущих защитников «Динамо»: у нас нет другого варианта

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от СКА (1:2 ОТ) высказался об активном использовании ведущих защитников бело-голубых.

– Три защитника у вас сыграли свыше 25 минут. Сложный график, много матчей день через день, Сергеев пропустит ещё две игры. Пыленков, Адамчук, Ожиганов – им вообще сил хватит?

– Мы будем как-то давать им отдыхать. Подумаем, как это сделать. Но у нас нет другого варианта. Мы ждём возвращения Артёма. Молодые игроки должны забирать какое-то игровое время и помогать. Мы даём им шанс. Всё в их руках.

– Не было мысли взять тайм-аут в тот момент, когда удалился Филлипс. Тайм-аут вы в итоге взяли, но там уже оставалось 24 секунды на розыгрыш. А ведь ваши основные игроки незадолго до этого были на льду.

– Ну, их не было только что на льду. Удаление заработал Швец-Роговой. Но я спрашивал у ребят, и они сказали, что им не нужен тайм-аут, поэтому решили вот так. Решили сыграть так, чтобы, если бы было ещё какое-то вбрасывание, не за 25 секунд, то мы бы дали им отдохнуть. Например, если бы сыграли минуту, а потом было бы вбрасывание.

– Галимов, Слепышев. Комтуа: у кого-то есть шанс сыграть с Минском?

– Думаю, что у Галимова хорошие шансы. Слепышев, Комтуа — вопрос открытый, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.